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01.02.2022 (22:00)

В ходе учений РВСН в Ивановской области применялась машина дистанционного разминирования «Листва»

В ходе учений РВСН в Ивановской области  применялась машина дистанционного разминирования «Листва» для сопровождения подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс» на маршрутах боевого патрулирования.

По легенде учения, на маршруте движения колонны диверсанты заложили около 20 дистанционно управляемых взрывных устройств. Данные мины планировалось привести в действие, однако они попали в поле зрения излучателей машины разминирования. Подрывы произошли до начала движения колонны.

Агрегаты мобильного ракетного комплекса «Ярс», в это время находились на большом расстоянии от места взрыва.

 МДР обезвредила все без исключения взрывные устройства: не только на обочине и дороге, но и на расстоянии 50 метров от самой трассы.

МДР «Листва» предназначена для обнаружения минно-взрывных устройств (МВУ) с металлическими элементами и уничтожения инженерных боеприпасов и самодельных взрывных устройств, имеющих в составе электронные компоненты.

Обнаружение МВУ осуществляется с помощью индукционного широкозахватного поискового модуля.

 Разминирование минно-взрывных устройств, имеющих электронные компоненты, обеспечивается электромагнитным излучением, создаваемым электромагнитным комплексом в составе сверхвысокочастотной и сверхширокополосной установок, при этом выводятся из строя, блокируются электронные компоненты взрывателей или происходит их подрыв.

Мины и фугасы электроника «Листвы» способна обнаружить на дистанции до 100 метров.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН , Боевая подготовка
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