01.02.2022 (21:45)

На Северном флоте впервые пройдёт конкурс «Морской бриз» АРМИ-2022

Соединения и части Северного флота приступили к первому отборочному этапу Армейских международных игр 2022 года, который продлится в течение всего февраля. За это время будут подобраны лучшие команды военнослужащих на уровне отдельных частей и соединений корабельного состава и береговых войск.

В этом году финал одного из всеармейских конкурсов под названием «Морской бриз» впервые пройдёт на Северном флоте. Он должен состояться в августе на базе Кольской флотилии разнородных сил. Соревнования пройдут в исторической базе флота - городе воинской славы Полярном и на акватории Екатерининской гавани.

«Морской бриз» - это конкурс профессионального мастерства команд быстроходных лодок из 6-ти человек, в ходе которого военные моряки демонстрируют навыки управления плавсредством, спасения на воде и решения других задач, связанных с военно-морской практикой.

Всего военнослужащие Северного флота примут участие в 24 из 36 конкурсов всеармейских соревнований АРМИ-2022. За подготовку военнослужащих на каждый конкурс командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев назначил ответственных должностных лиц из числа своих заместителей, командующих объединениями, начальников учреждений, управлений и служб флота.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице