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01.02.2022 (21:30)

В трех регионах России началось учение с боевыми расчетами зенитных ракетных систем С-400 и С-300 ЦВО

Боевые расчеты зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» и С-300 «Фаворит» трех соединений противовоздушной обороны (ПВО) Центрального военного округа (ЦВО) развернули огневые позиции в новых районах в ходе тактического учения, стартовавшего в трех регионах России.

Военнослужащие соединений противовоздушной обороны, дислоцированных в Саратовской, Новосибирской областях и Республике Хакассия, вывели системы ПВО из-под удара условного противника и развернули огневые позиции в новых районах дежурства.

В ходе тактического учения боевые расчеты С-400 «Триумф» и С-300 «Фаворит» отработают взаимодействие двух типов ЗРС в единой системе противовоздушной обороны и выполнят около 30 учебно-боевых задач по отражению воздушных налетов условного противника на критически важные военные, промышленные и административные объекты регионов.

В учении сил ПВО, которое завершится в конце недели, принимают участие около 1000 военнослужащих из числа боевых расчетов, командных пунктов и офицеров управления, задействовано более 200 единиц вооружения и военной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Учения
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