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01.02.2022 (21:15)

В дальневосточном соединении командования дальней авиации приступили к комплексу мероприятий, направленных на сплочение воинских коллективов

В воинских гарнизонах дальневосточного соединения командования дальней авиации, дислоцированных на территориях Амурской и Иркутской областей, а также в Якутии и на Чукотке, приступили к комплексу мероприятий, направленных на сплочение воинских коллективов, а также на предупреждение нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими.

Для сплочения будут организованы встречи военнослужащих с представителями ветеранских и военно-патриотических организаций. Особое внимание будет уделено повышению роли и значения младшего командирского состава в укреплении воинской дисциплины и правопорядка в подчинённых подразделениях, профилактике правонарушений и преступлений в воинской среде.

Штатные психологические отделения проведут практические занятия по разрешению конфликтных ситуаций между военнослужащими в воинских коллективах.

Помимо того, с военнослужащими всех категорий в течение месяца пройдут правовые часы с привлечением органов военной прокуратуры, штатных подразделений психологической работы, представителей женсоветов, а также комитетов солдатских матерей и религиозных объединений.

Командиром авиационного соединения гвардии генерал-майором Андреем Малышевым поставлены главные задачи о недопущении случаев гибели и травматизма военнослужащих в ходе несения боевого дежурства, мероприятий боевой подготовки и повседневной деятельности, а также поддержании воинской дисциплины и правопорядка на высоком уровне.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Дальняя авиация , Воздушно-космические силы (ВКС)
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