01.02.2022 (21:00)

В армейском корпусе Балтийского флота начались занятия по воздушно-десантной подготовке

Военнослужащие подразделений разведки армейского корпуса Балтийского флота приступили к плановым занятиям по воздушно-десантной подготовке.

На первом этапе военнослужащие разведподразделений проходят курс теоретической подготовки, затем им предстоит сдать контрольную проверку, нормативы по укладке основного и запасного парашютов, отработать свои действия на специальных тренажёрах и пройти углубленный медицинский осмотр.

Следующий этап — проведение курсов по интенсивной подготовке, в ходе которого разведчики будут совершать учебно-тренировочные и боевые прыжки на десантных парашютах с высот 600 – 2000 м. Также военнослужащие будут выполнять прыжки с полным табельным вооружением и снаряжением, с задержкой раскрытия купола на 10, 15 и 20 секунд, с ведением в воздухе прицельного огня по условному противнику, с приземлением на ограниченную площадь аэродрома.

К воздушно-десантной подготовке, которая продлится до середины апреля, привлечено около 100 военнослужащих разведывательных подразделений армейского корпуса Балтийского флота.

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