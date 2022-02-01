01.02.2022 (20:45)

Военные автоинспекторы ЦВО проверили организацию службы в автопарках в воинских частях Алтайского гарнизона

Военнослужащие военной автоинспекции Центрального военного округа (ЦВО) проверили организацию службы в автопарках воинских частей, дислоцированных в Алтайском гарнизоне.

С военными водителями были проведены занятия, на которых было акцентировано внимание на необходимость неукоснительного соблюдения правил дорожного движения и скоростного режима. Кроме того, водителям-военнослужащим напомнили об ответственности за нарушение правил ПДД, а также вручили памятки с номерами телефонов экстренных служб, по которым можно обратится при возникновении внештатных ситуаций.

Офицеры ВАИ ЦВО проверили техническое состояние транспорта для перевозки личного состава. Пристальное внимание во время проверки было уделено состоянию тормозной и стеклоочистительной систем, корректной работе пассивных средств безопасности, а также наличию средств оказания первой доврачебной помощи.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице