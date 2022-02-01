01.02.2022 (20:30)

В ЦДРА продолжается прием заявок на участие во Всероссийском фотоконкурсе «Мир глазами детей»

20 января в Центральном доме Российской Армии имени М.В. Фрунзе стартовал первый этап Всероссийского фотоконкурса «Мир глазами детей». Несмотря на то, что подобный проект центральное военное учреждение культуры реализует впервые, в адрес оргкомитета уже поступило более 200 заявок.

Стоит отметить, что уровень присланных юными фотографами работ весьма высок и авторитетному жюри придется серьёзно поработать, чтобы определить лучших.

География участников конкурса обширна и включает в себя многие регионы нашей страны.

Второй этап творческого состязания фотографов, где по итогам работы жюри будут определены победители, начнется 21 апреля. А церемония награждения и фотовыставка лучших работ состоится в День России — 12 июня в Центральном доме Российской Армии.

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