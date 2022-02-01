Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

01.02.2022 (20:30)

В ЦДРА продолжается прием заявок на участие во Всероссийском фотоконкурсе «Мир глазами детей»

20 января в Центральном доме Российской Армии имени М.В. Фрунзе стартовал первый этап Всероссийского фотоконкурса «Мир глазами детей». Несмотря на то, что подобный проект центральное военное учреждение культуры реализует впервые, в адрес оргкомитета уже поступило более 200 заявок.

Стоит отметить, что уровень присланных юными фотографами работ весьма высок и авторитетному жюри придется серьёзно поработать, чтобы определить лучших.

География участников конкурса обширна и включает в себя многие регионы нашей страны.

Второй этап творческого состязания фотографов, где по итогам работы жюри будут определены победители, начнется 21 апреля. А церемония награждения и фотовыставка лучших работ состоится в День России — 12 июня в Центральном доме Российской Армии.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Военные автоинспекторы ЗВО начали подготовку к конкурсу АрМИ-2022 «Дорожный патруль» в Воронежской области
Среди детей военнослужащих российской военной базы в Армении увеличилось число желающих вступить в ряды «Юнармии»
На общевойсковом полигоне ЮВО Прудбой под Волгоградом стартовал отборочный этап конкурса «Соколиная охота»
В общевойсковом объединении ВВО в Приморье стартовал второй отборочный этап «Отличники войсковой разведки»

Метки:
Культура , Конкурсы , Центральный дом Российской Армии , Военно-патриотическое воспитание
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node4 isCompatibilityMode=false