01.02.2022 (20:15)

Миротворческая бригада ЦВО отметила 17-ю годовщину со дня образования

Отдельная гвардейская мотострелковая Александрийская миротворческая бригада Центрального военного округа (ЦВО) отметила 17-ю годовщину со дня образования. В пункте постоянной дислокации в Самарской области сегодня утром состоялось торжественное построение личного состава бригады с выносом Государственного флага Российской Федерации и Боевого знамени соединения.

В связи с эпидемиологической обстановкой мероприятие прошло без приглашения почетных гостей и ветеранов. Командир бригады поздравил военнослужащих с годовщиной образования части, напомнил основные этапы становления бригады, вручил отличившимся миротворцам медали, грамоты и благодарности. Завершилось мероприятие коллективным исполнением песни о бригаде и Государственного гимна Российской Федерации, а также прохождением подразделений торжественным маршем.

После построения на плацу военнослужащие отправились на полигон, где сегодня состоится учение по сопровождению колонн с гуманитарным грузом.

Справочно:

Миротворческая бригада была сформирована 1 февраля 2005 года для участия в поддержании международного мира и безопасности, является единственным соединением в Сухопутных войсках ВС РФ миротворческого назначения и входит в состав 2-й общевойсковой армии ЦВО. Укомплектована только военнослужащими по контракту. Оснащена современными образцами вооружения: бронетранспортерами БТР-82АМ, комплексами разведки, управления и связи «Стрелец», спутниковыми навигаторами ГЛОНАСС «Перунит-Б» и «Грот-Н», беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10», «Леер-3» и «Тахион-3», радиостанциями шестого поколения «Азарт», индивидуальными защитными костюмами «Ковбой».

В 2019 году бригаде было присвоено почётное наименование «Александрийская».

В ноябре 2020 года бригада составила основу российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.

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