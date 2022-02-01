Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

01.02.2022 (20:15)

Миротворческая бригада ЦВО отметила 17-ю годовщину со дня образования

Отдельная гвардейская мотострелковая Александрийская миротворческая бригада Центрального военного округа (ЦВО) отметила 17-ю годовщину со дня образования. В пункте постоянной дислокации в Самарской области сегодня утром состоялось торжественное построение личного состава бригады с выносом Государственного флага Российской Федерации и Боевого знамени соединения.

В связи с эпидемиологической обстановкой мероприятие прошло без приглашения почетных гостей и ветеранов. Командир бригады поздравил военнослужащих с годовщиной образования части, напомнил основные этапы становления бригады, вручил отличившимся миротворцам медали, грамоты и благодарности. Завершилось мероприятие коллективным исполнением песни о бригаде и Государственного гимна Российской Федерации, а также прохождением подразделений торжественным маршем.

После построения на плацу военнослужащие отправились на полигон, где сегодня состоится учение по сопровождению колонн с гуманитарным грузом.

Справочно:

Миротворческая бригада была сформирована 1 февраля 2005 года для участия в поддержании международного мира и безопасности, является единственным соединением в Сухопутных войсках ВС РФ миротворческого назначения и входит в состав 2-й общевойсковой армии ЦВО. Укомплектована только военнослужащими по контракту. Оснащена современными образцами вооружения: бронетранспортерами БТР-82АМ, комплексами разведки, управления и связи «Стрелец», спутниковыми навигаторами ГЛОНАСС «Перунит-Б» и «Грот-Н», беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10», «Леер-3» и «Тахион-3», радиостанциями шестого поколения «Азарт», индивидуальными защитными костюмами «Ковбой».

В 2019 году бригаде было присвоено почётное наименование «Александрийская».

В ноябре 2020 года бригада составила основу российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
В соединении противовоздушной обороны ЦВО проведено учение с расчетами новейших радиолокационных комплексов «Небо-Т»
Военный комиссариат Свердловской области передал орден Александра Невского дочери погибшего фронтовика
Расчеты российского ЗРС С-300 отразили воздушный удар условного противника на учении в Таджикистане
Военные автоинспекторы ЦВО проверили организацию службы в автопарках в воинских частях Кировского гарнизона

Метки:
Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false