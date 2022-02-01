01.02.2022 (20:00)

Артиллеристы ЦВО гаубичным огнем накрыли условного противника на учении в Сибири

Военнослужащие артиллерийских подразделений общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили колонну военной техники условного противника из 152-мм гаубиц «Мста-Б» на максимальной дальности на полигоне Юргинский в Кемеровской области.

По замыслу учения расчеты беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» обнаружили механизированную колонну условного противника. Полученные разведывательные данные были переданы на командный пункт по защищенным каналам связи.

Для уничтожения «противника» были задействованы 152-мм гаубицы «Мста-Б». Перед расчетами стояла задача уничтожить бронетехнику условного противника и его живую силу. Получив координаты целей, военнослужащие выполнили стрельбу осколочно-фугасными снарядами на максимальной прицельной дальности (около 25 км) в составе батарей и одиночными расчетами. Всего в ходе учения военнослужащие уничтожили более 30 единиц боевой техники условного противника.

На учение привлекалось более 300 военнослужащих, было задействовано свыше 40 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Справочно:

«Мста-Б» предназначена для уничтожения артиллерийских и минометных батарей, танков и другой бронированной техники, противотанковых средств, живой силы, средств ПВО, пунктов управления, а также для разрушения полевых фортификационных сооружений и препятствования маневрам резервов противника в глубине его обороны. Она может вести огонь по наблюдаемым и ненаблюдаемым целям с закрытых позиций и прямой наводкой, включая работу в горных условиях.

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