01.02.2022 (19:45)
На фоне ухудшения погодных условий в Центральной России в ЗВО проведена проверка готовности сводных отрядов ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
На фоне ухудшения погодных условий в Центральной России в Западном военном округе (ЗВО) проведена проверка готовности к действиям по предназначению сводных отрядов ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
«В ходе тренировки подразделения были подняты по тревоге и перемещены в назначенные районы, где продемонстрировали готовность выполнять задачи в сложных условиях по расчистке снежных заносов, тушению пожаров, наведению ледовых переправ и доставке воды в удаленные районы», — сообщил командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев.
Всего в местах дислокации войск (сил) ЗВО создано более 40 сводных отрядов ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций общей численностью около 3,5 тыс. человек. Их основу составляют военнослужащие инженерных подразделений и подразделений РХБ защиты соединений и воинских частей округа.
В случае стихийных бедствий или техногенных катастроф эти отряды первыми придут на помощь жителям военных городков, особенно удаленных от крупных населенных пунктов.