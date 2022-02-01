01.02.2022 (19:45)

На фоне ухудшения погодных условий в Центральной России в ЗВО проведена проверка готовности сводных отрядов ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

На фоне ухудшения погодных условий в Центральной России в Западном военном округе (ЗВО) проведена проверка готовности к действиям по предназначению сводных отрядов ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

«В ходе тренировки подразделения были подняты по тревоге и перемещены в назначенные районы, где продемонстрировали готовность выполнять задачи в сложных условиях по расчистке снежных заносов, тушению пожаров, наведению ледовых переправ и доставке воды в удаленные районы», — сообщил командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев.

Всего в местах дислокации войск (сил) ЗВО создано более 40 сводных отрядов ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций общей численностью около 3,5 тыс. человек. Их основу составляют военнослужащие инженерных подразделений и подразделений РХБ защиты соединений и воинских частей округа.

В случае стихийных бедствий или техногенных катастроф эти отряды первыми придут на помощь жителям военных городков, особенно удаленных от крупных населенных пунктов.

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