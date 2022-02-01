01.02.2022 (19:30)

В Калининграде отметили 77-ю годовщину «атаки века» Александра Маринеско

В Калининграде на набережной Нижнего озера у памятника Александру Маринеско состоялся митинг, посвященный 77-й годовщине подвига, совершенного легендарным советским подводником.

Почтить подвиг «подводника номер один» Героя Советского Союза Александра Маринеско и его боевых товарищей пришли представители командования Балтийским флотом и ветераны Балтийского флота, гости из Санкт-Петербурга — внучка Валентина Маринеско и правнуки Тимофей и Анжелика, а также жители Калининграда.

«Несмотря на сильный шторм и обледенение, наши моряки смогли тремя торпедами потопить немецкое судно. Действия командира С-13 до сих пор по праву называют «атакой века», — отметил в своем выступлении руководитель Калининградской региональной общественной организации «Ветераны-подводники» вице-адмирал в отставке Николай Хромов.

После возложения цветов к памятнику, состоялся 13-километровый забег, посвящённый подвигу Александра Маринеско.

Справочно:

Александр Маринеско — командир Краснознамённой подводной лодки С-13 бригады подводных лодок Балтийского флота, капитан 3 ранга, Герой Советского Союза (1990 г., посмертно).

Известен потоплением 30 января 1945 года судна «Вильгельм Густлофф» военно-морских сил нацистской Германии во время Великой Отечественной войны, которое советская печать назвала «атакой века», а самого Александра Маринеско — «подводником № 1».

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