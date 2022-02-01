Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

01.02.2022 (19:30)

В Калининграде отметили 77-ю годовщину «атаки века» Александра Маринеско

В Калининграде на набережной Нижнего озера у памятника Александру Маринеско состоялся митинг, посвященный 77-й годовщине подвига, совершенного легендарным советским подводником.

Почтить подвиг «подводника номер один» Героя Советского Союза Александра Маринеско и его боевых товарищей пришли представители командования Балтийским флотом и ветераны Балтийского флота, гости из Санкт-Петербурга — внучка Валентина Маринеско и правнуки Тимофей и Анжелика, а также жители Калининграда.

«Несмотря на сильный шторм и обледенение, наши моряки смогли тремя торпедами потопить немецкое судно. Действия командира С-13 до сих пор по праву называют «атакой века», — отметил в своем выступлении руководитель Калининградской региональной общественной организации «Ветераны-подводники» вице-адмирал в отставке Николай Хромов.

После возложения цветов к памятнику, состоялся 13-километровый забег, посвящённый подвигу Александра Маринеско.

Справочно:

Александр Маринеско — командир Краснознамённой подводной лодки С-13 бригады подводных лодок Балтийского флота, капитан 3 ранга, Герой Советского Союза (1990 г., посмертно).

Известен потоплением 30 января 1945 года судна «Вильгельм Густлофф» военно-морских сил нацистской Германии во время Великой Отечественной войны, которое советская печать назвала «атакой века», а самого Александра Маринеско — «подводником № 1».

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В Москве в единственный в России музей салютов и фейерверков поступила дивизионная самоходная гаубица «Мста-С»
В Московской области расчеты ЗРК «Тор» ЗВО в рамках учения отразили авиационный удар условного противника
В Амурской области ветеранами боевых действий проведён митинг по случаю открытия памятника участникам локальных войн
Российские военнослужащие в Приднестровье провели второй этап состязаний среди специалистов тыла

Метки:
Западный военный округ , Памятники
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node4 isCompatibilityMode=false