01.02.2022 (19:15)

Лётный состав дальневосточного соединения командования дальней авиации приступил к сдаче зачетов на классность

В Амурском соединении командования дальней авиации приступили к сборовым мероприятиям по проверке теоретических знаний лётного состава и бортовых специалистов, представляемых к присвоению квалификационных разрядов.

В ходе сдачи зачетов комиссией будут проверены знания руководящих документов, авиационной техники, а также приняты зачеты по тактической, технической и специальной подготовкам.

На протяжении зачётной недели военнослужащие подтвердят и смогут повысить свои квалификационные разряды.

Проверке теоретических знаний лётного состава и бортовых специалистов на квалификационную категорию проводится два раза в год в зимнем и летнем периодах обучения.

Мероприятие проводится под председательством квалификационной комиссии дальней авиации.

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