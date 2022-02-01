01.02.2022 (19:15)
Лётный состав дальневосточного соединения командования дальней авиации приступил к сдаче зачетов на классность
В Амурском соединении командования дальней авиации приступили к сборовым мероприятиям по проверке теоретических знаний лётного состава и бортовых специалистов, представляемых к присвоению квалификационных разрядов.
В ходе сдачи зачетов комиссией будут проверены знания руководящих документов, авиационной техники, а также приняты зачеты по тактической, технической и специальной подготовкам.
На протяжении зачётной недели военнослужащие подтвердят и смогут повысить свои квалификационные разряды.
Проверке теоретических знаний лётного состава и бортовых специалистов на квалификационную категорию проводится два раза в год в зимнем и летнем периодах обучения.
Мероприятие проводится под председательством квалификационной комиссии дальней авиации.
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