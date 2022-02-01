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01.02.2022 (18:45)

Подразделения войсковой ПВО и оперативно-тактической авиации ЗВО приступили к двустороннему тактическому учению в Воронежской области

Подразделения войсковой противовоздушной обороны (ПВО) и оперативно-тактической авиации Западного военного округа (ЗВО) приступили к двустороннему тактическому учению в Воронежской области.

Основная цель планового двухстороннего учения — проверка работоспособности средств противовоздушной обороны в Центральном Черноземье.

Учение стартовало с совершения военнослужащими расчётов подразделений зенитных ракетных войск многокилометрового марша к назначенным районам патрулирования. Там они получат учебные сигналы о приведении в высшие степени боевой готовности, после чего приступят к развертыванию пунктов управления с целью своевременного обнаружения воздушной угрозы и отражения налета авиации условного противника, нарушившего границы Российской Федерации.

В роли условного противника выступят истребители-бомбардировщики Су-34 одной из авиационных частей объединения ВВС и ПВО ЗВО. Для создания условий обстановки, максимально приближенной к боевой, экипажи истребителей-бомбардировщиков проведут полеты на различных высотах и скоростях, а также отработают маневры по уклонению от средств ПВО.

Всего к учению привлечено свыше 500 военнослужащих, задействовано более 40 единиц вооружения, военной, специальной и авиационной техники ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
ПВО , Западный военный округ , Учения
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