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01.02.2022 (18:30)

Военные автоинспекторы ЗВО начали подготовку к конкурсу АрМИ-2022 «Дорожный патруль» в Воронежской области

Военнослужащие 47-й военной автомобильной инспекции Западного военного округа (ЗВО) начали подготовку к конкурсу Армейских международных игр-2022 «Дорожный патруль» в Воронежской области.

В первую очередь военные автоинспекторы совершенствуют навыки экстремального вождения с выполнением элементов контраварийной подготовки. В текущую программу индивидуальных и командных гонок входит отработка разгона и экстренного торможения, параллельная парковка, «змейка», полицейский разворот, а также препятствия с ограниченными проездами: «восьмёрки», «гаражи», «габаритный дворик» и «тупиковый коридор».

Также военнослужащие повышают свой уровень в военно-технической эстафете, оказывая первую доврачебную помощь условно пострадавшим в ДТП, проводя тушение возгораний автомобильной техники и выполняя упражнения стрельб из пистолета ПМ и автомата АК-74М. Особое внимание уделяется осуществлению технического осмотра выведенной из строя автомобильной техники специальными средствами, а также дальнейшему устранению неполадок.

Всего в подготовке к конкурсу АрМИ-2022 «Дорожный патруль» принимает участие около 50 сотрудников ВАИ ЗВО Воронежского гарнизона.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Конкурсы , АрМИ , ВАИ
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