01.02.2022 (18:30)
Военные автоинспекторы ЗВО начали подготовку к конкурсу АрМИ-2022 «Дорожный патруль» в Воронежской области
Военнослужащие 47-й военной автомобильной инспекции Западного военного округа (ЗВО) начали подготовку к конкурсу Армейских международных игр-2022 «Дорожный патруль» в Воронежской области.
В первую очередь военные автоинспекторы совершенствуют навыки экстремального вождения с выполнением элементов контраварийной подготовки. В текущую программу индивидуальных и командных гонок входит отработка разгона и экстренного торможения, параллельная парковка, «змейка», полицейский разворот, а также препятствия с ограниченными проездами: «восьмёрки», «гаражи», «габаритный дворик» и «тупиковый коридор».
Также военнослужащие повышают свой уровень в военно-технической эстафете, оказывая первую доврачебную помощь условно пострадавшим в ДТП, проводя тушение возгораний автомобильной техники и выполняя упражнения стрельб из пистолета ПМ и автомата АК-74М. Особое внимание уделяется осуществлению технического осмотра выведенной из строя автомобильной техники специальными средствами, а также дальнейшему устранению неполадок.
Всего в подготовке к конкурсу АрМИ-2022 «Дорожный патруль» принимает участие около 50 сотрудников ВАИ ЗВО Воронежского гарнизона.