01.02.2022 (19:00)

Партия современных комплексов связи поступила на российскую военную базу в Таджикистане

Партия из 12 современных комплексов связи поступила на оснащение российской военной базы в Таджикистане.

Партия включает подвижную станцию спутниковой связи Р-441-ОВ. Высокомобильный комплекс предназначен для организации дальней многоканальной радиосвязи и оповещения с использованием ретрансляторов на искусственных спутниках Земли. Станция имеет более четкий и надежный защищенный сигнал, превосходящий сигналы станций ранних модификаций в 10 раз, и позволяет быстро развернуть цифровые сети широкополосного беспроводного доступа в любых физико-географических условиях Центрально-Азиатского региона.

В числе поступившей новой техники также цифровой комплекс связи П-240И «Переселенец», предназначенный для организации системы связи между пунктами управления в полевых условиях на дальности не менее 40 километров, подвижные цифровые радиорелейные станции связи Р-419Л и командно-штабные машины Р-149АКШ-1.

Справочно:

201-я военная база в Таджикистане — крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

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