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01.02.2022 (18:15)

В соединении противовоздушной обороны ЦВО проведено учение с расчетами новейших радиолокационных комплексов «Небо-Т»

Фото Видео

В соединении противовоздушной обороны  Центрального военного округа (ЦВО) проведено учение с расчетами новейших радиолокационных комплексов «Небо-Т» перед их заступлением на боевое дежурство в регионах Урала и Поволжья.

Специально для проверки радиолокаторов с аэродромов ЦВО округа в Челябинской и Свердловской областей в небо были подняты многофункциональные сверхзвуковые истребители Су-34, которые имитировали условного противника. Действия военнослужащих позволили оперативно распознать цели, измерить их координаты и обеспечить сопровождение.

Военнослужащие успешно справились с поставленными задачами.

Справочно:

Глубоко модернизированные радиолокационные станции «Небо-Т» впервые поступили в войска ЦВО в январе 2020 года. В середине этой недели они заступят на боевое дежурство в регионах Урала и Поволжья.

Станции по своим тактико-техническим характеристикам существенно превосходят аналоги. Они способны быстрее находить и с высокой точностью сопровождать аэродинамические и баллистические цели в радиусе до 600 км.

Заступление новых РЛС на боевое дежурство повысит боевые возможности подразделений противовоздушной обороны ЦВО в регионах Поволжья и Урала.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
ПВО , Центральный военный округ
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