01.02.2022 (17:45)

Военный комиссариат Свердловской области передал орден Александра Невского дочери погибшего фронтовика

Сотрудники военного комиссариата Свердловской области и представители поискового движения передали ранее не врученную государственную награду — орден Александра Невского — и удостоверение к ней семье капитана Ивана Нестерова, погибшего в бою в октябре 1943 года в Смоленской области.

Награду и удостоверение к ордену дочери и внуку погибшего фронтовика вручил военный комиссар города Богдановича Александр Шнюков.

«Пришла похоронка, а где покоится воин, никто не знал до недавних дней. Искала отца всю жизнь. Искала любую информацию о его захоронении. Замечательно, что нашли такие сведения, что в октябре 1943 года отец, будучи командиром роты, за свои заслуги был представлен к награде орден Александра Невского. Я и мои дети, внуки гордимся нашим отцом, дедом и прадедом», — сказала дочь фронтовика Светлана Черданцева в ходе церемонии передачи награды.

Из наградного листа следует, что капитан Нестеров 21 сентября 1943 года умело организовал бой своего подразделения. Успешно продвигаясь под огнем противника, его рота выбила немцев из траншеи и уничтожила 25 солдат. Сосредоточив роту на рубеже атаки, дерзким ударом выбил фашистских солдат из деревни, не имея потерь в людях и матчасти. 26 сентября 1943 года был тяжело ранен и эвакуирован.

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