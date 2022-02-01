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01.02.2022 (17:30)

Ракетчики общевойсковой армии ЗВО выполнили электронные пуски по целям условного противника в Курской области

Ударные подразделения ракетной бригады общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), на вооружение которой стоят оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», выполнили электронные пуски по целям условного противника в ходе тактического учения на полигоне Постоялые дворы в Курской области.

В комплекс задач военнослужащих вошли отработка действий по учебной тревоге, совершение марша в назначенный район, преодоление естественных заснеженных препятствий, выполнение оперативной маскировки и инженерной подготовки позиций.

На основном этапе учения ракетчики выполнили перестыковку боевой части при помощи транспортно-заряжающих машин, определили координаты целей, которые имитировали командные пункты, и выполнили электронные пуски.

Всего в тактическом учении приняло участие около 300 военнослужащих общевойсковой армии ЗВО, было задействовано свыше 50 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Боевая подготовка
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