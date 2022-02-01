01.02.2022 (18:00)

В Москве в единственный в России музей салютов и фейерверков поступила дивизионная самоходная гаубица «Мста-С»

В единственный в России музей салютов и фейерверков, расположенный на территории гвардейского салютного дивизиона имени маршала артиллерии Владимира Михалкина Западного военного округа (ЗВО), поступила дивизионная самоходная гаубица «Мста-С».

В настоящее время военнослужащие выполняют замену неисправных деталей и механизмов, устраняют коррозию частей орудий, проводят смазку и покраску элементов конструкции. Об истории создания и тактико-технических характеристиках вооружения для гостей музея будет подготовлена информация.

Справочно:

Музей салютов и фейерверков открылся в октябре 2017 года в 50-ю годовщину формирования салютного дивизиона ЗВО. Выставочный комплекс насчитывает более 170 уникальных экспонатов: артиллерийские орудия, наземные и корабельные салютные установки, пульты управления, карты, фотографии и редкое собрание фейерверочных изделий различных калибров и цветов.

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