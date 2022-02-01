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01.02.2022 (17:15)

В Московской области расчеты ЗРК «Тор» ЗВО в рамках учения отразили авиационный удар условного противника

Расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор» гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) отразили групповой ракетно-авиационный удар условного противника на командный пункт в Московской области.

По замыслу учения противник спланировал уничтожение командного пункта ударом авиации. Ракетчики совершили марш на боевых машинах и выполнили развертывание ЗРК «Тор». Расчетами были захвачены и уничтожены электронными пусками высокоманевренные авиационные цели условного противника, которые находились на различных высотах.

Кроме того, в ходе совершения марша личный состав отразил нападение условной диверсионно-разведывательной группы на колонну. К учению привлекалось около 200 военнослужащих, было задействовано более 20 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Боевая подготовка
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