01.02.2022 (16:45)

Специалисты РХБ защиты Ельнинской мотострелковой дивизии ЗВО получили партию машин разведки РХМ-6

Специалисты войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Ельнинской мотострелковой дивизии Западного военного округа (ЗВО) получили партию разведывательных химических машин РХМ-6.

«Новая техника существенно превосходит по своим возможностям предшествующие образцы. К середине года мы полностью завершим перевооружение соединения РХБ защиты округа на новые машины РХМ-6», — сообщил командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлев.

Новые машины оснащены автоматизированными системами для подключения к единой системе управления войсками и заменят устаревшие модификации. РХМ-6 поступили в рамках гособоронзаказа и обеспечивают передачу разведданных об РХБ и метеорологической обстановке в реальном масштабе времени с большей эффективностью ведения специальной разведки до 30 процентов.

В ходе торжественной церемонии передачи девяти РХМ-6 экипажи получили символические ключи от бронетехники и уже приступили к занятиям по специальной подготовке. Водители машин отработают преодоление препятствий, а химики-разведчики применят комплекс приборов наблюдения, разведки и специального контроля обстановки.

РХМ-6 имеет увеличенный радиус контроля обстановки и возможность своевременного оповещения войск об её изменении, в её составе — новейшие дозиметры-радиометры, газосигнализаторы, метеорологические комплекты, приборы специальной обработки и т.д.

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