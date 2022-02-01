01.02.2022 (16:30)

Экипажи штурмовой авиации ЮВО приступили к летным тактическим учениям с выполнением боевых пусков на Кубани

Экипажи штурмовой авиации Южного военного округа (ЮВО) на Кубани приступили к лётным тактическим учениям с выполнением пусков неуправляемых ракет и бомбометанием по условному противнику, предпринявшему попытку пересечения государственной границы.

В ходе учений лётчики отработают тактические задачи на новейших самолетах Су-25СМ3. Всего будет совершено около 20 вылетов в дневное и ночное время суток.

По плану боевого применения в районе полигона военнослужащие выполнят пуски неуправляемых ракет и бомбометание по мишеням, имитирующим колонну бронетехники условного противника.

Также на высотах от 150 до 3 тыс. м и на скоростях от 300 до 800 км/ч летчики отработают сложные элементы пилотажа, такие как вертикальные, горизонтальные и косые «бочки», боевой разворот, петля Нестерова и др.

Акцент учения сделан на работу в сложных метеоусловиях, а также на полеты на малых высотах в условиях радиотехнического управления экипажами с земли.

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