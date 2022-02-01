01.02.2022 (15:45)

Среди детей военнослужащих российской военной базы в Армении увеличилось число желающих вступить в ряды «Юнармии»

На военной базе Южного военного округа (ЮВО) в Армении дети военнослужащих и сотрудников гражданского персонала изъявили желание пополнить отряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Для вступления в ряды Юнармии дети военнослужащих пройдут тестирование по знанию истории России и военно-историческим событиям.

В военном городке «Большая крепость» Гюмрийского гарнизона на плацу соединения состоится торжественная церемония посвящения школьников в юнармейцы. В праздничной церемонии представители командования военной базы вручат детям удостоверения юнармейца и форму одежды.

В текущем году в рамках мероприятий военной базы юнармейцы познакомятся с жизнью и бытом личного состава соединения, с современной экипировкой военнослужащих, вооружением и военной техникой.

На учебно-материальной базе российского соединения в Закавказье регулярно проводятся мероприятия по военно-патриотическому воспитанию. Члены семей военнослужащих и сотрудников гражданского персонала на регулярной основе участвуют во всех памятных, праздничных и торжественных мероприятиях военной базы ЮВО.

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