01.02.2022 (17:00)

В Рязани стартует чемпионат по зимнему офицерскому троеборью среди команд соединений и воинских частей ВДВ

Сегодня на учебно-материальной базе Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова стартует чемпионат ВДВ по зимнему офицерскому троеборью.

В соревнованиях примут участие порядка 80 военнослужащих в составе 11 сборных команд, представляющих соединения и воинские части ВДВ.

Десантникам предстоит состязаться в стрельбе из пистолета, поразив грудную мишень с расстояния 25 метров в ходе упражнений ПМ-1 (3 пробных, 10 зачётных выстрелов), ПМ-2 (5 пробных, 20 зачётных выстрелов) и ПМ-3 (5 пробных, 30 зачётных).

Борьба за лидерство пройдет и в бассейном комплексе на дистанции 100, 200 и 300 метров, а также в лыжной гонке на 5 и 10 километров.

По результатам отборочных этапов самые быстрые и ловкие военнослужащие войдут с сборную команду, которая представит ВДВ на чемпионате Вооруженных Сил Российской Федерации.

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