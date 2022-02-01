01.02.2022 (16:15)

Специалисты филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЮВО ликвидировали последствия снежного циклона в Краснодаре

Специалисты жилищно-коммунальной службы № 3 (г. Краснодар) филиала Федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ) «Центральное жилищно-коммунальное управление» («ЦЖКУ») Минобороны России по Южному военному округу (ЮВО) ликвидировали последствия снежного циклона в Краснодаре.

Экстремальный снегопад обрушился на Краснодар еще 21 января. Для расчистки снежных завалов было задействовано 15 единиц спецтехники, привлечено более 150 работников жилищно-коммунальной службы для очистки придомовых территорий, тротуарных дорожек и социально значимых объектов Министерства обороны Российской Федерации.

Все 105 объектов тепло-, водо- и электроснабжения жилищно-коммунальной службы филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЮВО функционируют в штатном режиме. Благодаря работе сотрудников жилищно-коммунальной службы военнослужащие ЮВО и их семьи, приходя домой, попадали в теплую домашнюю обстановку.

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