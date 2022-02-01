01.02.2022 (15:15)

Под Волгоградом стартовали курсы интенсивной общевойсковой подготовки для военнослужащих ЮВО, поступивших на службу по контракту

На базе учебного центра Железнодорожных войск, дислоцированного в Волгоградской области, стартовали сборы по программе интенсивной общевойсковой подготовки с военнослужащими, проходящими военную службу по контракту в соединениях и воинских частях Южного военного округа (ЮВО).

В течение четырех недель с личным составом будут проводиться занятия по тактической, огневой, разведывательной, инженерной, военно-медицинской, общественно-государственной, физической подготовке, военной топографии и РХБ защите.

На завершающем этапе подготовки, в условиях, максимально приближенным к боевым, военнослужащие совершат марш-бросок более чем на 30 км с оружием и полной выкладкой по пересеченной местности с множеством естественных и искусственных препятствий, преодолеют зараженные участки местности в индивидуальных средствах защиты.

Также специальная подготовка включает в себя выживание в экстремальных условиях, ориентирование на местности, оборудование ночлега и разведение огня из подручных средств, добыче воды и еды.

По завершении всех испытаний, военнослужащие, сдавшие программу подготовки и «курс выживания», будут направлены в соединения и воинские части ЮВО для дальнейшего прохождения военной службы по контракту.

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