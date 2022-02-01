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01.02.2022 (15:00)

На общевойсковом полигоне ЮВО Прудбой под Волгоградом стартовал отборочный этап конкурса «Соколиная охота»

Отборочный этап конкурса Армейских международных игр 2022 года среди расчетов беспилотных летательных аппаратов (БЛА) «Соколиная охота» стартовал на общевойсковом полигоне Южного военного округа (ЮВО) Прудбой под Волгоградом.

В конкурсе принимают участие расчёты беспилотной авиации мотострелкового соединения ЮВО, дислоцированного в Волгоградской области. Помимо сдачи зачетов по теоретической части, специалисты выполнят практические полеты БЛА «Орлан» и «Элерон».

При выполнении конкурсных заданий военнослужащие выполнят нормативы по развертыванию комплексов и запуску летательных аппаратов. Расчеты отработают задачи по поиску как стационарных, так и подвижных объектов в установленном квадрате местности, передадут координаты на пункт управления.

Основной задачей военнослужащих на конкурсе является корректировка огня артиллерии. Расчеты определят отклонение снарядов от цели и дадут поправки на пункт управления артиллерией.

Также операторы БЛА продемонстрируют мастерство при выполнении посадки беспилотника на точность. Для этого военнослужащим необходимо будет осуществить посадку летательных аппаратов в заданном районе в пределах посадочной площадки.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Конкурсы , АрМИ
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