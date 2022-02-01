01.02.2022 (16:00)
В Амурской области ветеранами боевых действий проведён митинг по случаю открытия памятника участникам локальных войн
В Амурской области проведено открытие памятника участникам локальных войн – уроженцам Серышевского района от имени Российского союза ветеранов Афганистана.
Во время открытия мемориала ветеранами боевых действий с участием военнослужащих авиационного полка стратегических ракетоносцев Ту-95МС и представителей Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» был организован митинг с отданием воинских почестей и тремя залповыми выстрелами.
Участники мероприятия почтили погибших минутой молчания, после чего возложили мемориальные гирлянды к монументу и произнесли памятные патриотические речи.
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