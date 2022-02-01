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01.02.2022 (15:30)

Водители военной базы ЮВО в Армении повысили навыки экстремального вождения в горах

Водители и механики-водители колесной и бронетанковой техники российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении завершили учебный курс экстремального вождения в горах.

В условиях плохой видимости военнослужащие преодолели овраги, искусственные и естественные препятствия, участки обледенелого грунта с использованием штатных средств самовытаскивания, а также отработали нормативы по эвакуации застрявшей техники и буксированию условно неисправных машин.

Также в ходе практических занятий военнослужащие тренировали приемы маневрирования, прохождения маршрута на минимально допустимых скоростях по горным дорогам с большой крутизной подъемов и спусков, поворотами различной сложности на горных серпантинах при обильном снежном покрове и гололеде.

Особенностью занятий по экстремальному вождению являлось совершение учебных маршей в условиях плохой видимости и в ночное время суток с применением приборов ночного видения.

Занятия прошли на заснеженных автотрассах, пересеченной местности, автодроме и танкодроме полигонов Камхуд и Алагяз на высоте от 1,5 до 2,5 тыс. м над уровнем моря.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Военная база , Автомобили
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