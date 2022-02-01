01.02.2022 (14:45)

В День памяти о воинах-интернационалистах в Таганроге состоится открытие мемориальной доски кавалеру ордена Красной Звезды гвардии рядовому Алексею Денисенко

В декабре 2021 года военным комиссаром города Таганрог и Союзом десантников Таганрога были проведены встречи с руководством МОБУ СОШ №20 и родственниками погибшего воина-десантника,

15 февраля, в 33-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана, в Таганроге на территории МОБУ СОШ № 20 состоится открытие отреставрированной мемориальной доски воину-интернационалисту, кавалеру ордена Красной звезды гвардии рядовому Денисенко Алексею Николаевичу.

Алексей Денисенко родился 28 марта 1960 года в городе Таганроге. В 1977 году окончил среднюю школу № 20. Во время учебы принимал активное участие в школьной жизни, занимался спортом, был членом школьной команды по баскетболу.

По окончании школы был направлен для дальнейшего обучения в школу ДОСААФ, где успешно сдав экзамены получил профессию шофера 3-го класса. Также во время обучения в ДОСААФ совершил несколько прыжков с парашютом.

16 мая 1979 года Таганрогским ГВК был призван в ряды Вооруженных Сил СССР в Воздушно-десантные войска. Службу проходил в гвардейской Витебской Воздушно-десантной дивизии на территории Белоруссии.

В декабре 1979 года в составе 357-го гвардейского парашютно-десантного полка был направлен в Демократическую Республику Афганистан для выполнения интернационального долга в составе ограниченного контингента советских войск в должности старшего водителя комендантского взвода.

25 января 1980 года в окрестностях города Кабул машина коменданта города, водителем которой был гвардии рядовой Денисенко, попала во вражескую засаду. Отражая нападение, Алексей действовал смело, решительно и самоотверженно, спасая жизнь коменданту, Денисенко получил смертельное ранение. Алексею было 19 лет.

За мужество и самоотверженность по рапорту коменданта Денисенко был представлен к награде. Указом Президиума Верховного Совета СССР гвардии рядовой Денисенко А.Н. посмертно был награжден орденом Красной звезды. Для Таганрога это была первая потеря в Афганистане.

На фасаде здания средней школы № 20 была установлена памятная доска воину-интернационалисту гвардии рядовому Денисенко А.Н, но на сегодняшний день она пришла в негодность.

По обращению администрации МОБУ СОШ № 20 с просьбой провести реставрацию мемориальной памятной доски, военным комиссаром города Таганрог Ростовской области полковником запаса Андреем Першиным и Советом Союза десантников Таганрога под руководством председателя гвардии майора запаса Александра Сетькова было принято решение провести реконструкцию памятной доски.

В декабре 2021 года военным комиссаром города Таганрог и Союзом десантников Таганрога совместно с представителями общественной организации «Союз ветеранов Афганистана города Таганрога» были проведены встречи с руководством МОБУ СОШ №20 и родственниками погибшего воина-десантника, в том числе отцом героя — Денисенко Николаем Алексеевичем. Разработан и утвержден проект памятной доски.

В январе 2022 года совместно с военным комиссариатом и руководством школы было принято решение установить и торжественно открыть мемориальную памятную доску гвардии рядовому Денисенко А.Н. 15 февраля — в День памяти о воинах-интернационалистах, исполнявших свой воинский долг за пределами Отечества.

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