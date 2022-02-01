01.02.2022 (14:30)

Российские военнослужащие в Армении облагородили воинские мемориалы ко Дню защитника Отечества

Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении накануне празднования Дня защитника Отечества выполнили работы по облагораживанию памятников, захоронений и мемориалов русским воинам.

На нескольких открытых площадках в Гюмрийском и Ереванском военных гарнизонах военнослужащие соединения выполняют уборку, работы по расчистке от снега, косметическому ремонту. В закрытых военных городках соединения проводится покраска, реставрация постаментов с военной техникой, стел и уборка снега на прилегающей к ним территории.

Соблюдение внешнего вида, порядка на прилежащих территориях памятников, стел и мемориалов проводится на постоянной основе. Военнослужащие военной базы ЮВО в Армении с вниманием и трепетом относятся к истории и памяти.

В День защитника Отечества, 23 февраля, на мемориальных комплексах «Воинская Слава» в г. Гюмри и «Мать Армении» в г. Ереван пройдут праздничные митинги и торжественные построения воинских частей. Военнослужащие ЮВО и члены их семей возложат венки и цветы на мемориальных комплексах «Воинская Слава», «Холм Чести», «Воинам-танкистам», «Воинам-зенитчикам» и другим захоронениям русских воинов.

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