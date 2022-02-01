01.02.2022 (13:30)

Министр обороны провел селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил

Сегодня в Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу прошло селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил.

Открывая заседание, Министр обороны напомнил, что в соответствии с решением президентов России и Белоруссии проводится проверка сил реагирования Союзного государства. От российских Вооружённых Сил задействованы органы военного управления и подразделения Восточного военного округа.

В настоящее время проходит первый этап проверки. Войска переброшены на расстояние до 10 тыс. км, в том числе перебазированы авиационные подразделения и воинские части ПО. Организована охрана и оборона государственных и военных объектов, Государственной границы в воздушном пространстве в рамках Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России.

В рамках второго этапа проверки (в период с 10 по 20 февраля) на пяти белорусских полигонах состоится совместное учение «Союзная решимость–2022». В ходе учения будут отработаны задачи по обеспечению военной безопасности Союзного государства и противодействию терроризму.

«Подчеркну, что количество участников манёвров и основных систем вооружения не превышает параметры, установленные Венским документом 2011 года, что не обязывает нас уведомлять зарубежных партнёров о проводимых мероприятиях», — добавил глава российского военного ведомства.

Тем не менее, по заявлению генерала армии Сергея Шойгу, Минобороны России в рамках добровольной транспарентности проинформировало военных атташе иностранных государств о проверке и совместном учении.

«Кроме того, в соответствии с Планом подготовки Вооружённых Сил Российской Федерации на 2022 год в январе–феврале проводится серия военно-морских учений во всех зонах ответственности флотов. Отрабатываются действия ВМФ и ВКС по защите национальных интересов в Мировом океане и отражению военных угроз с морских и океанских направлений Всего к учениям привлекается свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов», — сообщил Министр обороны.

Переходя к тематической части совещания, глава военного ведомства предложил обсудить поставку в войска спутников картографирования и дистанционного зондирования Земли «Барс-М».

Модернизацией и изготовлением изделий «Барс-М» в интересах Вооружённых Сил занимается ракетно-космический центр «Прогресс».

«Сегодня мы рассмотрим проблемы по срокам сдачи космических аппаратов, а также меры по исправлению ситуации», — сказал генерал армии Сергей Шойгу.

Второй вопрос повестки селекторного совещания был посвящён Стратегии обеспечения единства измерений в Российской Федерации до 2025 года.

«Хочу подчеркнуть, что развитие системы обеспечения единства измерений в Вооружённых Силах напрямую влияет на внедрение прорывных технологий, переоснащение войск на новейшее высокоточное и другие виды оружия. В ходе реализации Стратегии Министерство обороны планово обновляет парк военной измерительной техники — в войска уже поставлено свыше 600 единиц новейших образцов» — сообщил Министр обороны.

Кроме того, по словам главы военного ведомства, создаётся автоматизированная система мониторинга состояния средств измерений. Активно совершенствуется нормативная правовая база в области обеспечения единства измерений в Вооружённых Силах, других войсках и воинских формированиях, а также в рамках сотрудничества СНГ.

«Принимаемые меры позволяют значительно повысить эффективность существующей системы. Сегодня посмотрим, как выполняется План мероприятий по реализации Стратегии», — добавил Сергей Шойгу.

В заключение селекторного совещания были обсуждены меры противодействия распространению наркотических средств в Вооружённых Силах.

«Совместно с правоохранительными органами ведём активную работу по недопущению в армейские ряды потребителей наркотиков. Действующая в Министерстве обороны система профилактики позволила свести к минимуму число наркоманов среди военнослужащих», — сказал глава военного ведомства.

По информации Сергея Шойгу, в прошлом году на 30% возросло количество совместных с МВД и органами местного самоуправления мероприятий по пропаганде здорового образа жизни среди призывной молодёжи.

Личный состав проходит обязательные проверки на предмет употребления наркотиков. За прошедший год проведено более 800 тысяч таких обследований.

«Безусловно, делается немало. Сегодня обсудим меры, которые позволят сделать эту работу ещё более эффективной», добавил Министр обороны.

Завершая вступительную часть, глава военного ведомства напомнил, что с 4 по 20 февраля в Пекине пройдёт 24-я зимняя Олимпиада.

«Российская команда почти на треть состоит из спортсменов ЦСКА. Армейцы не раз завоёвывали призовые места на мировых первенствах. Уверен, что и в этот раз они достойно представят нашу страну на пекинских Играх. От всей души желаю нашим спортсменам удачи и высоких результатов» — сказал Сергей Шойгу.

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