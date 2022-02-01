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01.02.2022 (13:15)

Более 300 разведчиков ЮВО приступили к занятиям по горной подготовке с преодолением горных рек в Карачаево-Черкесии

Более 300 военнослужащих разведывательных подразделений мотострелкового (горного) соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Карачаево-Черкесии, приступили к практическим занятиям по горной подготовке с преодолением горных рек и различного рельефа местности.

Под контролем опытных инструкторов разведчики оборудуют навесную переправу через реку, преодолеют её по бревну, вброд с шестом и вплавь с использованием перил.

На занятиях военнослужащие приобретут навыки выбора опор на берегу реки с учетом горно-скалистой местности, постройки перил, организации страховки и переправы в составе группы с полным снаряжением.

Также в ходе занятий разведчики будут совершенствовать навыки преодоления скалистых участков местности различной сложности с использованием альпинистского снаряжения.

Военнослужащие ЮВО отработают вопросы выживания и безопасного поведения в горной местности в условиях кислородного голодания, научатся пользоваться альпинистским снаряжением, ориентироваться на местности по карте и передвигаться по азимуту, оборудовать переправы через горные реки и ущелья.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Разведывательные подразделения
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