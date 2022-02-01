01.02.2022 (12:55)

Военный институт иностранных языков отмечает 82-ю годовщину со дня образования

1-го февраля 1940 г., Совет народных комиссаров СССР принял постановление об организации при 2-м МГПИИЯ Военного факультета со статусом вуза. В последующем, именно этот день был закреплен приказом Министра ВС СССР № 0180 от 5 сентября 1944 г. как дата образования Военного института иностранных языков Красной Армии (ВИИЯ КА).

У истоков создания ВИИЯ КА стояли генералы А.А. Игнатьев (в последующем – автор мемуаров «50 лет в строю») и Н.Н. Биязи – оба военные дипломаты, долгие годы служившие своему Отечеству, в том числе и за рубежом.

Первым Начальником Военного института был назначен генерал-майор Н.Н. Биязи – ветеран Первой Мировой и Гражданской войн, блестящий лингвист, талантливый ученый, а к этому моменту уже опытный педагог и командир. Под его руководством Военный факультет был оперативно эвакуирован в тыл (г. Ставрополь-на Волге, сегодня – Тольятти), где продолжил подготовку военных переводчиков для фронта, а возвратившись в Москву, на долгие годы разместился в Астраханских казармах (на ул. Волочаевской). Естественно, что с учетом реалий тех дней основной упор делался на подготовку специалистов, владеющих немецким языком.

Генерал и сам рвался на фронт, неоднократно подавал рапорта об этом. Просьбу удовлетворили только в середине 1942 г., а его место занял полковник С.Н.Степанов, руководивший факультетом восточных языков ВИИЯКА.

Сотрудники ВИИЯ во главе с кандидатом наук, доцентом Н.Н. Биязи внесли неоценимый вклад в разработку методики преподавания иностранных языков в военных учебных заведениях, включая методики психологической борьбы с противником. В том числе, именно они принимали участие в переводе на немецкий язык советского ультиматума окруженной под Сталинградом группировке фельдмаршала Паулюса.

1 мая 1944 г. за большие заслуги в подготовке военных кадров для Красной Армии институту были вручены Красное Знамя и Грамота Президиума Верховного Совета СССР.

Всего за годы войны было подготовлено и направлено на фронт и в органы военного управления около 4,5 тыс. квалифицированных военных переводчиков и других специалистов. За большой вклад в достижение Великой Победы, подготовку военных кадров для армии и флота более 2600 сотрудников и слушателей ВИИЯ КА были награждены орденами и медалями.

К концу 1940-х годов ВИИЯ стал крупным военным учебным заведением. В его составе было 9 факультетов и 23 кафедры.

Вуз активно развивался, чутко реагируя на изменения геополитической обстановки в мире и на потребности военного ведомства страны в кадрах. В годы холодной войны там обучались специалисты по 50 языкам, включая основные (английский, французский, испанский, арабский, китайский, португальский и пр.), и редкие (хинди, урду, пушту, кхмерский, лаосский, амхарский, индонезийский, вьетнамский и др.). С 1974 г. в стенах института также началась подготовка по военно-юридическому профилю, а сам институт сменил название – ВИМО.

В 1980 г. Боевое знамя института увенчал орден Красного знамени, присвоенный за боевые заслуги в мирное время, а буква «К» в названии ВКИМО стала означать «Краснознаменный». Даже в мирное для страны время институт нес потери личного состава – но с учетом специфики деятельности многих выпускников, детали выполняемых ими служебных задач и сегодня относятся к категории гостайны.

Все течет, все изменяется, но и сегодня факультет иностранных языков Военного университета им. князя Александра Невского – крупнейший в ВС РФ центр филологической науки и образования, имеющий в своём составе 11 кафедр. Подготовка офицеров со знанием двух иностранных языков позволяет выпускникам решать не только узконаправленные задачи по переводу, но и задачи, связанные с работой с местным населением, анализом обстановки в том или ином регионе мира. Его выпускники успешно работают в сфере организации и обеспечения международной деятельности Минобороны России, в части военного и военно-технического сотрудничества. Они способны представлять интересы Российской Федерации как внутри страны при работе с представителями силовых ведомств иностранных государств, так и за границей при проведении совместных учений или миротворческих миссий. Офицеры профильных кафедр обеспечивают переговорный процесс на уровне высшего военно-политического руководства России.

Институт, меняя с годами свое название не изменял своей своим идеалам, благодаря чему подготовил большую плеяду высокообразованных офицеров, которые составляли элиту нашего общества. Они трудились в различных министерствах и ведомствах, стали эффективными сотрудниками дипломатических структур, именитыми работниками науки и образования, известными деятелями культуры и искусств, успешными политиками и бизнесменами, представителями множества творческих и интеллектуальных специальностей.

Говоря о его известных выпускниках, мы не устанем упоминать имена Героев Советского Союза, знаменитых «Ночных ведьмах» Н.Ф.Меклин-Кравцовой, Р.С.Гашевой, П.В.Гельман и Р.Е.Ароновой, переводчика Генсеков СССР В.М.Суходрева, известного публициста и телеведущего «Международной панорамы» В.В.Овчинникова, главы нелегальной разведки КГБ генерал-майора Ю.И.Дроздова, постпреда СССР при ООН О.А.Трояновского, члена сборной СССР, многократного чемпиона Европы и мира по волейболу К.К.Ревы, легенды советского и российского кино В.А.Этуша, основателя ленинградского театра «Буфф» И.Р.Штокбанта, Академика РАН профессора Челышева Е.П., профессора Дипакадемии МИД России, д.и.н. В.И. Винокурова. И этот список можно продолжать долго.

Сегодня на слуху уже имена выпускников 1980-1990-х годов: замминистра обороны России генерал-полковник А.В. Фомин.

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