01.02.2022 (12:45)

Военнослужащие российской военной базы в Армении проходят плановую ревакцинацию от коронавирусной инфекции



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие российской военной базы в Армении проходят плановую ревакцинацию от коронавирусной инфекции

Медицинские специалисты Южного военного округа (ЮВО) российской военной базы в Армении проводят плановую ревакцинацию от новой коронавирусной инфекции военнослужащих, членов их семей и гражданских сотрудников.

В категорию ревакцинируемых входят военнослужащие и сотрудники гражданского персонала и члены их семей, получившие полный курс вакцинации до 1 сентября 2021 года. Перед процедурой пациенты проходят медицинский осмотр у врача-терапевта и инфекциониста. Также проводится тестирование на наличие антител к COVID-19.

Вакцинация производится отечественным двухкомпонентным препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») на добровольной основе и после подписания согласия на введение компонентов препарата. После введения вакцины в течение получаса все лица находятся под контролем врачей.

Военнослужащие ответственно подходят к вопросу ревакцинирования, а также соблюдают меры профилактики коронавирусной инфекции. Также на территории гарнизонов соединения действуют все необходимые профилактические меры. Проводится обработка служебных и жилых помещений военной базы, личной, военной и специальной техники. Соблюдается температурный режим. В соединении имеется достаточный запас обоих компонентов вакцины.

Ревакцинация проводится на базе филиала окружного военного клинического госпиталя ЮВО и медицинских подразделений соединения. На территории военного округа развернуто более 40 прививочных постов и сформировано свыше 60 прививочных бригад, половина из которых — мобильные.

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