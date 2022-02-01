01.02.2022 (12:30)
Дивизион береговых ракетных комплексов «Бал» Каспийской флотилии заступил на боевое дежурство
Дивизион береговых ракетных комплексов (БРК) «Бал» заступил на плановое боевое дежурство по контролю за морской обстановкой на Каспийском побережье в Дагестане.
По прибытии в район выполнения задач военнослужащие развернули боевые посты на подвижном узле связи, а также оборудовали оборонительные позиции и установили КПП на подъездах к территории. Для эксплуатации и обслуживания техники было смонтировано оборудование технических постов, развёрнуты хранилища техники и материальных средств.
После развёртывания расчеты успешно выполнили маскировку техники на местности, провели разведку прибрежной морской зоны. По окончании подготовительных мероприятий личный состав приступил к несению дежурства и выполнению плановых задач боевой подготовки.
БРК «Бал» предназначен для обороны мест постоянной дислокации кораблей, обеспечивающих безопасность в акватории Каспийского моря, а также сухопутных подразделений Каспийской флотилии.
Расчеты комплекса «Бал» могут вести ракетную стрельбу залпами или производить одиночные пуски в заданное время. Большую часть полета ракета летит близко к поверхности моря, что затрудняет ее перехват и поражение средствами противоракетной обороны.