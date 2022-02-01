01.02.2022 (12:30)

Дивизион береговых ракетных комплексов «Бал» Каспийской флотилии заступил на боевое дежурство



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Дивизион береговых ракетных комплексов «Бал» Каспийской флотилии заступил на боевое дежурство

Дивизион береговых ракетных комплексов (БРК) «Бал» заступил на плановое боевое дежурство по контролю за морской обстановкой на Каспийском побережье в Дагестане.

По прибытии в район выполнения задач военнослужащие развернули боевые посты на подвижном узле связи, а также оборудовали оборонительные позиции и установили КПП на подъездах к территории. Для эксплуатации и обслуживания техники было смонтировано оборудование технических постов, развёрнуты хранилища техники и материальных средств.

После развёртывания расчеты успешно выполнили маскировку техники на местности, провели разведку прибрежной морской зоны. По окончании подготовительных мероприятий личный состав приступил к несению дежурства и выполнению плановых задач боевой подготовки.

БРК «Бал» предназначен для обороны мест постоянной дислокации кораблей, обеспечивающих безопасность в акватории Каспийского моря, а также сухопутных подразделений Каспийской флотилии.

Расчеты комплекса «Бал» могут вести ракетную стрельбу залпами или производить одиночные пуски в заданное время. Большую часть полета ракета летит близко к поверхности моря, что затрудняет ее перехват и поражение средствами противоракетной обороны.

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