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01.02.2022 (12:30)

Дивизион береговых ракетных комплексов «Бал» Каспийской флотилии заступил на боевое дежурство

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Дивизион береговых ракетных комплексов (БРК) «Бал» заступил на плановое боевое дежурство по контролю за морской обстановкой на Каспийском побережье в Дагестане.

По прибытии в район выполнения задач военнослужащие развернули боевые посты на подвижном узле связи, а также оборудовали оборонительные позиции и установили КПП на подъездах к территории. Для эксплуатации и обслуживания техники было смонтировано оборудование технических постов, развёрнуты хранилища техники и материальных средств.

После развёртывания расчеты успешно выполнили маскировку техники на местности, провели разведку прибрежной морской зоны. По окончании подготовительных мероприятий личный состав приступил к несению дежурства и выполнению плановых задач боевой подготовки.

БРК «Бал» предназначен для обороны мест постоянной дислокации кораблей, обеспечивающих безопасность в акватории Каспийского моря, а также сухопутных подразделений Каспийской флотилии.

Расчеты комплекса «Бал» могут вести ракетную стрельбу залпами или производить одиночные пуски в заданное время. Большую часть полета ракета летит близко к поверхности моря, что затрудняет ее перехват и поражение средствами противоракетной обороны.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Каспийская флотилия , Южный военный округ
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