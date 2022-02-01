01.02.2022 (12:15)

Экипаж новейшего судна тылового обеспечения «Всеволод Бобров» отработал приём на борт вертолёта морской авиации

Экипаж новейшего судна тылового обеспечения «Всеволод Бобров» в ходе учения в акватории Чёрного моря отработал прием вертолета Ка-27ПС на палубу и проверил работу всех систем авиационного комплекса судна.

Кроме того, в ходе учебных мероприятий экипажи вертолетов морской авиации флота отработали действия по доставке грузов на борт судна, а также по поиску в море и спасению членов экипажа аварийного корабля.

Экипаж судна проверил радиолокационное и гидроакустическое оборудование, осуществив поиск затонувших объектов и картографирования рельефа морского дна.

Судно тылового обеспечения «Всеволод Бобров» проекта 23120 построено на судостроительном заводе «Северная верфь», сочетает в себе характеристики спасательного буксира и транспорта, способно выполнять передачу грузов на берег и на корабли, а также участвовать в спасательных операциях и проводить гидрографические исследования.

Ранее экипаж судна в составе отряда кораблей совершил межфлотский переход с Балтийского на Черноморский флот. В состав Военно-Морского Флота судно вошло в августе 2021 года.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице