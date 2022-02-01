01.02.2022 (11:45)
В пункте базирования кораблей Черноморского флота в Средиземном море проведено плановое учение по борьбе с условными диверсантами
Военнослужащие отряда по борьбе с подводными силами и средствами (ПДСС) провели плановое специальное учение по отражению нападения диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) условного противника на пункт базирования кораблей Черноморского флота в Средиземном море.
По замыслу учения экипаж дежурного противодиверсионного катера «Грачонок» обнаружил неизвестную быстроходную моторную лодку, которая предприняла попытку прорыва в закрытую акваторию.
Для перехвата нарушителя, который не реагировал на запросы и игнорировал требования остановиться для досмотра, по учебной тревоге в указанный район выдвинулись подразделения отряда ПДСС.
Группа захвата отряда осуществила перехват судна-нарушителя, пресекла его продвижение к причальной зоне пункта базирования и провела задержание условных диверсантов.
Кроме того, после задействования поисково-обследовательского комплекса «Кальмар» под водой была обнаружена вторая группа диверсантов, которая после проведения гранатометания из ручных противодиверсионных гранатометных комплексов была условно уничтожена.
В специальном учении приняли участие около 50 военнослужащих, были задействованы противодиверсионные катера и быстроходные лодки отряда ПДСС.