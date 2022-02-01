01.02.2022 (11:15)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели второй этап состязаний среди специалистов тыла

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели второй этап конкурса «Армейский запас» между специалистами тылового обеспечения.

В рамках состязания специалисты выпекали булочки, кренделя, рогалики, круассаны и пирожки с начинкой в стационарных условиях. Также военнослужащие ОГРВ ПРРМ продемонстрировали свои навыки в выпекании хлеба в полевых условиях с помощью полевого механизированного хлебозавода.

По презентации приготовленных хлебобулочных изделий жюри из состава офицеров ОГРВ ПРРМ оценивало качество выпечки по консистенции, цвету, вкусу и запаху.

Состязание среди специалистов тылового обеспечения ОГРВ ПРРМ проходит в несколько этапов, по результатам которых будут выявлены победители конкурса «Армейский запас».

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