01.02.2022 (11:15)
Российские военнослужащие в Приднестровье провели второй этап состязаний среди специалистов тыла
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели второй этап конкурса «Армейский запас» между специалистами тылового обеспечения.
В рамках состязания специалисты выпекали булочки, кренделя, рогалики, круассаны и пирожки с начинкой в стационарных условиях. Также военнослужащие ОГРВ ПРРМ продемонстрировали свои навыки в выпекании хлеба в полевых условиях с помощью полевого механизированного хлебозавода.
По презентации приготовленных хлебобулочных изделий жюри из состава офицеров ОГРВ ПРРМ оценивало качество выпечки по консистенции, цвету, вкусу и запаху.
Состязание среди специалистов тылового обеспечения ОГРВ ПРРМ проходит в несколько этапов, по результатам которых будут выявлены победители конкурса «Армейский запас».