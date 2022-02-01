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01.02.2022 (10:45)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье проведено занятие с гранатометчиками

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошло занятие по огневой подготовке с гранатометчиками.

Огонь по мишеням, имитирующим наступающую пехоту и боевую технику противника, велся из автоматических гранатометов станковых АГС-17.

В ходе занятия военнослужащие отработали действия по скрытному перемещению, занятию огневых позиций и маскировке подручными средствами. Особое внимание было уделено поражению малоразмерных целей, находящихся на максимальных дальностях.

Занятие с гранатометчиками прошло на войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ носило плановый характер.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Боевая подготовка
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