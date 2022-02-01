01.02.2022 (10:15)

В Ленинградской области началось летно-тактическое учение армейской авиации Западного военного округа

В Ленинградской области началось лётно-тактическое учение с экипажами армейской авиации объединения ВВС и ПВО Западного военного округа (ЗВО).

В ходе учения летные экипажи армейской авиации совершат перелет с аэродрома постоянного базирования на оперативный аэродром в Нижегородской области. В ходе перебазирования во взаимодействии с радиотехническими войсками объединения будет отработан вопрос преодоления систем противовоздушной обороны условного противника.

К летно-тактическому учению привлекаются многоцелевые вертолеты Ми-8 различных модификаций.

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