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01.02.2022 (07:00)

На Сахалине и Курильских завершились мероприятия проверки боеготовности подразделений армейского корпуса ВВО

На Сахалине и Курильских завершились мероприятия проверки боеготовности соединений и воинских частей армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО).

В соответствии с полученным учебным сигналом военнослужащие были подняты по учебной тревоге, после чего каждый военнослужащий получил закреплённое за ним стрелковое оружие и экипировку, механики-водители боевых машин убыли в парк для запуска боевой техники и построения военной колонны.

Далее был организован марш на штатной технике в указанные районы для выполнения учебно-боевых задач.

В ходе маршрута движения военной колонны механики-водители показали навыки и умения по преодолению естественные препятствия сложной пересечённой местности, глубокого снежного покрова.

По прибытию в назначенные районы военнослужащие выполнили оборудование командных пунктов, огневых позиций и выставили боевое охранение района.

В свою очередь связисты соединений и воинских частей организовали устойчивую связь командных пунктов с подчинёнными подразделениями.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Боевая подготовка , Войска связи
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