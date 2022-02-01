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01.02.2022 (06:45)

В общевойсковом объединении ВВО в Приморье стартовал второй отборочный этап «Отличники войсковой разведки»

В общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Приморском крае, начался второй отборочный этап конкурса «Отличники войсковой разведки», проходящий в рамках Армейских международных игр-2022 (АрМИ-2022).

В рамках этапа, военнослужащие демонстрируют слаженность действий команд на штурмовой полосе, определяют местоположение условного противника, выполняют ряд упражнений стрельб из штатного оружия и в составе отделения.

В ходе соревнования, одним из самых сложных элементов состязаний для подразделения станет полоса препятствий «Тропа разведчика».

По итогам второго этапа лучшая команда разведчиков будет представлять общевойсковую армию ВВО на окружном этапе конкурса.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Конкурсы , Отличники войсковой разведки
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