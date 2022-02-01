01.02.2022 (08:45)

Ракетчики ВВО в ходе тренировки уничтожили мобильные ракетные комплексы условного противника в Забайкалье

Тренировка по управлению ракетными ударами с расчетами оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М», соединения общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Забайкальском крае, состоялась на полигоне «Дровяная».

Перед ракетчиками была поставлена задача - уничтожить подвижные ракетные комплексы «противника», обнаруженные средствами беспилотной авиации в ходе воздушной разведки.

В рамках тренировки ракетчики выполнили нормативы по переводу комплексов из «походного» положения в «боевое», перегрузке ракет с транспортно-заряжающих машин на самоходные пусковые установки, маскировке позиций, а также организации охраны и обороны.

Получив уточненные данные о координатах целей, военнослужащие, осуществили электронные (учебные) пуски ракет, успешно уничтожив важные объекты «противника».

После выполнения стрельб военнослужащие осуществили оперативную смену позиционного района.

В мероприятии приняли участие свыше 100 военнослужащих, было задействовано около 30 единиц вооружения.

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