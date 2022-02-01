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01.02.2022 (07:30)

В войска ВВО поступили новые автомобильные кухни ПАК-200М-03

Мотострелковые соединения и подразделения материально-технического обеспечения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированные на территории Дальнего Востока, в минувшем году получили более 5 единиц передвижных автомобильных кухонь ПАК-200М-03.

Полевые кухни смонтированы на базе шасси автомобиля Урал 4320 и предназначены для приготовления, транспортирования и выдачи пищи в полевых условиях личному составу воинских частей.

Особенностью этого оборудования являются размещенные на них два пищеварочных котла, позволяющие накормить в полевых условиях до 200 военнослужащих в течение одного дня при использовании возимого запаса продуктов.

При необходимости передвижные автомобильные кухни могут работать вместе с мобильными хлебопекарнями и другими комплексами для приготовления пищи.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Новейшие автомобильные хлебопекарни поступили в войска ВВО

Метки:
Материально-техническое обеспечение (МТО) , Восточный военный округ , Перевооружение
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