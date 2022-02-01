01.02.2022 (07:15)

В Забайкалье молодые летчики штурмовиков Су-25 «Грач» ВВО отработали приемы сложного пилотирования

Молодые летчики штурмовиков Су-25 «Грач» авиачасти объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Забайкальском крае, отработали элементы сложного пилотажа в ходе плановых учебно-тренировочных полетов.

Перед проведением полетов вся авиационная техника прошла проверку, техническое обслуживание, а также дозаправку силами специалистов инженерно-технических служб. Летчики, в свою очередь еще на земле провели тренировку предстоящих действий, согласно полетных заданий.

Уже в воздухе, молодые летчики выполнили задачи по совершенствованию элементов сложного и группового пилотажа, а также боевые развороты. Помимо этого, отрабатывались взлет, посадка, в том числе в режиме радиомолчания, а также маневрирование в составе боевых пар. Всего было выполнено порядка 20 самолетовылетов.

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