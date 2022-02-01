Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

01.02.2022 (07:15)

В Забайкалье молодые летчики штурмовиков Су-25 «Грач» ВВО отработали приемы сложного пилотирования

Молодые летчики штурмовиков Су-25 «Грач» авиачасти объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Забайкальском крае, отработали элементы сложного пилотажа в ходе плановых учебно-тренировочных полетов.

Перед проведением полетов вся авиационная техника прошла проверку, техническое обслуживание, а также дозаправку силами специалистов инженерно-технических служб. Летчики, в свою очередь еще на земле провели тренировку предстоящих действий, согласно полетных заданий.

Уже в воздухе, молодые летчики выполнили задачи по совершенствованию элементов сложного и группового пилотажа, а также боевые развороты. Помимо этого, отрабатывались взлет, посадка, в том числе в режиме радиомолчания, а также маневрирование в составе боевых пар. Всего было выполнено порядка 20 самолетовылетов.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Летный состав военно-транспортной авиации ВВО отработал наиболее сложные элементы летной подготовки в Хабаровском крае
Экипажи самолетов Су-30СМ и Су-24 Балтийского флота в рамках учения выполнили практические бомбометания
Авиация ЮВО отработает взаимодействие при выполнении учебно-боевых задач в рамках проверки боеготовности
Боевые пары МиГ-31БМ ЦВО отработали «охоту» на условного противника в Пермском крае

Метки:
Самолеты
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false