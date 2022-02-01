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01.02.2022 (10:00)

Порядка 4 тысяч курсантов учебных центров ВВО в Хабаровском и Забайкальском краях приступили к обучению по военно-учетным специальностям

В учебных центрах Восточного военного округа, дислоцированных в Хабаровском и Забайкальском краях, стартовали учебные занятия с курсантами по военно-учетным специальностям. Учебные воинские части готовят около 4 тысяч младших специалистов для сухопутных войск, Тихоокеанского флота.

Перед началом занятий, все младшие специалисты приняли военную присягу. Обучение курсантов в учебных центрах ВВО проводится согласно 3-месячной программе.

По завершению подготовки выпускники отправятся для дальнейшего прохождения службы в должностях младших специалистов в воинские части ВВО, дислоцированные в регионах Хабаровска и Забайкалья.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Учебный центр , Восточный военный округ
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