01.02.2022 (06:30)

Военнослужащие армейского корпуса ВВО начали курс интенсивной подготовки на полигоне «Князе-Волконский»

Военнослужащие соединений и воинских частей армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных на Сахалине и Курильских островах, заключившие первый контракт, отправились в окружной учебный центр под Хабаровском для прохождения курса интенсивной общевойсковой подготовки.

На полигоне «Князе-Волконский» им предстоит пройти «обкатку» боевыми машинами пехоты, преодолеть огненно-штурмовую полосу и совершить 10-километровый марш-бросок в полной боевой экипировке.

Будущие военные специалисты освоят различные воинские дисциплины и выполнят нормативы по основным предметам боевой подготовки, которые входят в учебный курс каждого военнослужащего.

Всего в течение 2022 года к этим сборам планируется привлечь около 400 военнослужащих по контракту.

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