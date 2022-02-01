01.02.2022 (06:00)
Специалисты РЭБ Восточного военного округа в Приморье прикрыли военные объекты от нападения беспилотников условного противника
Подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Восточного военного округа (ВВО), дислоцированные в Приморском крае, в рамках единого дня специалиста РЭБ прикрыли военные объекты от ударов беспилотной авиации условного противника.
По замыслу тренировки, БПЛА условного противника выполнили разведку местности и наиболее важных целей для нападения. Расчеты современных комплексов РЭБ «Житель» выполнили задачу по обнаружению, пеленгованию и анализу сигналов источников радиоизлучений, передаваемых по каналам связи дронов «противника».
После определения беспилотников, военнослужащие осуществили постановку радиопомех, нарушили управление средствами нападения и блокировали передачу полученных ими данных.
Основная цель мероприятия – совершенствование уровня профессиональной выучки специалистов РЭБ при выполнении задач по прикрытию объектов от несанкционированного ведения разведки беспилотными аппаратами противника.