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01.02.2022 (06:00)

Специалисты РЭБ Восточного военного округа в Приморье прикрыли военные объекты от нападения беспилотников условного противника

Подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Восточного военного округа (ВВО), дислоцированные в Приморском крае, в рамках единого дня специалиста РЭБ прикрыли военные объекты от ударов беспилотной авиации условного противника.

По замыслу тренировки, БПЛА условного противника выполнили разведку местности и наиболее важных целей для нападения. Расчеты современных комплексов РЭБ «Житель» выполнили задачу по обнаружению, пеленгованию и анализу сигналов источников радиоизлучений, передаваемых по каналам связи дронов «противника».

После определения беспилотников, военнослужащие осуществили постановку радиопомех, нарушили управление средствами нападения и блокировали передачу полученных ими данных.

Основная цель мероприятия – совершенствование уровня профессиональной выучки специалистов РЭБ при выполнении задач по прикрытию объектов от несанкционированного ведения разведки беспилотными аппаратами противника.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Войска РЭБ , Боевая подготовка , Антитеррор , Беспилотные летательные аппараты (БпЛА)
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