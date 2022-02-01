01.02.2022 (05:30)

Военнослужащие ВВО завершили развёртывание полевого лагеря на полигоне «Брестский» в Республике Беларусь



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие ВВО завершили развёртывание полевого лагеря на полигоне «Брестский» в Республике Беларусь

Военнослужащие мотострелкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа, задействованные в проверке сил реагирования Союзного государства, завершили развертывание полевого лагеря в Республике Беларусь на полигоне «Брестский».

В полевом лагере возведены все необходимые объекты для комфортного проживания военнослужащих в полевых условиях, столовые и медицинские пункты.

Для военнослужащих организовано трехразовое горячее питание. В палатках поддерживается комфортная для проживания температура воздуха. Медицинское подразделение укомплектовано оборудованием для профилактики и диагностики различных заболеваний, создан необходимый запас медикаментозных средств.

В районе учений оборудованы парки боевых машин для размещения вооружения и военной техники с пунктами ремонта, и заправки, складами горюче-смазочных материалов и боеприпасов.

Кроме того, в полевом лагере оборудованы и действуют объекты банно-прачечного и культурно-досугового обслуживания личного состава, места психологической разгрузки и площадки для занятия спортом, отработки элементов боевой подготовки.

В настоящее время военнослужащие Восточного военного округа и вооруженных сил Республики Беларусь приступили к боевому слаживанию подразделений.

Проверка сил реагирования Союзного государства пройдет в два этапа.

На первом этапе до 9 февраля будет выполнена передислокация и создание в кратчайшие сроки группировок войск (сил) на территории Республики Беларусь, организация охраны и обороны важных государственных и военных объектов, охрана Государственной границы в воздушном пространстве, проверка готовности и способности дежурных по ПВО сил и средств выполнить задачи по прикрытию важных объектов на территории Республики Беларусь.

В ходе второго этапа проверки с 10 по 20 февраля будет проведено совместное учение «Союзная решимость-2022», в рамках которого будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.

В ходе учения будут выполняться мероприятия по усилению охраны Государственной границы для пресечения проникновения вооруженных групп боевиков, перекрытию каналов доставки оружия и боеприпасов, а также поиску, блокированию, уничтожению незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп противника.

Практические действия войск (сил) пройдут на полигонах «Домановский», «Гожский», «Обуз-Лесновский», «Брестский» и «Осиповичский», а также отдельных участках местности, расположенных на территории Республики Беларусь. Планируется задействовать аэродромы «Барановичи», «Лунинец», «Лида» и «Мачулищи».

Количество привлекаемых военнослужащих и техники на учения, попадающих под действие Венского документа 2011 года, не превышают определенные им параметры, которые подлежат уведомлению.

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